Bambino Agro Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bambino Agro Industries hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,50 INR gegenüber 6,06 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bambino Agro Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at