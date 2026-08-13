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13.08.2026 06:31:29
Bambino Agro Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bambino Agro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Bambino Agro Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,46 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 847,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 882,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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