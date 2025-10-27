|
27.10.2025 06:31:29
Bambuser Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bambuser Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bambuser Registered ein EPS von -0,110 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,4 Millionen SEK – eine Minderung von 23,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,4 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
