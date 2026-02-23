Bambuser Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bambuser Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,97 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -4,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,4 Millionen SEK.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 16,050 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bambuser Registered -15,900 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,35 Prozent zurück. Hier wurden 83,09 Millionen SEK gegenüber 103,02 Millionen SEK im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at