Bamf-Chef: Bei Fachkräftezuwanderung stärker auf Europa setzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Erwartungen an das neue Gesetz zur Fachkräftezuwanderung aus Nicht-EU-Staaten gedämpft. "Dass bislang nur wenige Fachkräfte nach Deutschland zuwandern, liegt insbesondere an der sprachlichen Hürde", sagte Hans-Eckhard Sommer der "Rheinischen Post" (Samstag). Das Gesetz zur Fachkräftezuwanderung verbessere die Rahmenbedingungen für eine gezielte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften und Hochschulabsolventen aus Drittstaaten, sagte Sommer. "Allerdings sollte man die Erwartung an das Gesetz auch nicht zu hoch hängen." Es werde wesentlich auf das Engagement der Wirtschaft insbesondere beim Spracherwerb ankommen.

Bei der Fachkräfteanwerbung sollte stärker in Europa angesetzt werden, forderte Sommer. In Südeuropa gebe es viele arbeitslose, gut ausgebildete junge Leute. "Diese als Arbeitskräfte für Deutschland zu gewinnen, wäre unter dem Aspekt der Integration wesentlich einfacher."

Am 1. März tritt das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern./thn/DP/edh