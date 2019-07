'BamS'-Vizechefredakteur Lindner verlässt die Zeitung

BERLIN (dpa-AFX) - Christian Lindner, bisher stellvertretender Chefredakteur der "Bild am Sonntag", verlässt das Blatt. Er gehe auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren, teilte das Medienhaus Axel Springer ("Bild", "Die Welt") am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte Lindner die Personalie in eigener Sache getwittert.

Lindner war im April 2018 als Stellvertreter von Chefredakteurin Marion Horn zur "BamS" gekommen. Davor war er Chefredakteur der "Rhein-Zeitung" gewesen. Für Lindner sei derzeit kein Nachfolger geplant, teilte Springer weiter mit. Seine Aufgaben teilten sich die Kollegen in der "BamS"-Chefredaktion Christoph Hülskötter, Kayhan Özgenc und Saulo Santana./ee/DP/fba