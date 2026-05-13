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13.05.2026 06:31:29
Banan Real Estate Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Banan Real Estate Company Registered hat sich am 10.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,06 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,7 Millionen SAR – ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banan Real Estate Company Registered 18,0 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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