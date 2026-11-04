Banan Real Estate Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banan Real Estate Company Registered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,27 Prozent auf 18,5 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,6 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at