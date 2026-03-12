Banan Real Estate Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banan Real Estate Company Registered hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banan Real Estate Company Registered ein EPS von 0,030 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 19,5 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,5 Millionen SAR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,170 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Banan Real Estate Company Registered 73,85 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 92,95 Millionen SAR umgesetzt worden.

