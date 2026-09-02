BPI Aktie
WKN: 874246 / ISIN: PTBPI0AM0004
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02.09.2026 13:41:00
Banana Pi BPI-AI2N bringt 15 Tops auf den Maker-Tisch
Banana Pi bringt mit dem BPI-AI2N eine neue Plattform für lokale KI-Anwendungen. Das Board schafft bis 15 TOPS und trifft auf 8 GByte RAM und Kameraanschlüsse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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