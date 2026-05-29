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29.05.2026 06:31:29
Banaras Beads: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Banaras Beads äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banaras Beads in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 72,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,69 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 4,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Banaras Beads hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 254,87 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 299,31 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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