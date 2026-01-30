Banaras Beads präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banaras Beads hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 INR, nach 0,750 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banaras Beads im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 57,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at