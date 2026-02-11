Banas Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banas Finance stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Banas Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Banas Finance im vergangenen Quartal -243,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 177,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banas Finance 312,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at