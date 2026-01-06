|
06.01.2026 12:27:38
Banaszak: Auch Woidke Schuld an Brandenburger Regierungs-Aus
BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak sieht eine Schuld für den Bruch der brandenburgischen Landesregierung auch bei SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. "Statt der versprochenen Stabilität hatte Brandenburg die chaotischste aller sechzehn Landesregierungen - und jetzt keine mehr. Dafür trägt auch Dietmar Woidke Verantwortung", sagte Banaszak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Er hat im Landtagswahlkampf aktiv dafür gekämpft, dass die bisherige Kenia-Koalition keine Mehrheit mehr erreichen konnte." In der vorigen Landesregierung hatte Woidke in einer Koalition mit CDU und Grünen regiert.
Dies solle den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine Lehre sein, mahnte Banaszak. "Wer einen derart polarisierten Wahlkampf führt, gefährdet stabile demokratische Mehrheiten." Wer sich auf BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht verlasse, sei am Ende verlassen.
Die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ist nach mehr als einem Jahr am Streit im BSW zerbrochen.
"Das BSW ist keine verlässliche politische Kraft, sondern eine Ansammlung von Egoisten ohne gemeinsamen Kurs. Wer sich schon nach wenigen Monaten gegenseitig blockiert, der kann kein Land führen", erklärte Banaszak./hrz/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.