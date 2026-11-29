NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Grünen-Parteichef Felix Banaszak hat den BSW-Beschluss zur weiteren Zusammenarbeit mit der AfD scharf kritisiert. "Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, dass das Bündnis, das Sahra Wagenknecht gegründet hat und das vor einigen Wochen auch noch ihren Namen trug, sich nicht mehr anschickt, Wahlalternative zur AfD zu sein, sondern Wahlalternative für die AfD zu werden", sagte Banaszak auf einem Landesparteitag im schleswig-holsteinischen Neumünster.

Banaszak sprach von einem folgenreichen Beschluss. Es ginge darum, dass der Magdeburger Weg mindestens einer Tolerierung, vielleicht sogar einer aktiven Unterstützung einer verfassungsfeindlichen Partei, Maxime der Gesamtpartei werde. Der BSW-Parteitag in Dresden hatte mit großer Mehrheit die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt. Ein Antrag von Gründungsmitgliedern zur schärferen Abgrenzung von der AfD fand keine Mehrheit./akl/DP/zb