BanBao präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BanBao hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BanBao ein EPS von -0,260 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,12 Prozent zurück. Hier wurden 64,4 Millionen CNY gegenüber 80,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at