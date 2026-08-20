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20.08.2026 06:31:29
BanBao präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BanBao hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BanBao ein EPS von -0,260 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,12 Prozent zurück. Hier wurden 64,4 Millionen CNY gegenüber 80,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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