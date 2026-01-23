Banc of California legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banc of California gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 458,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 453,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,09 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Banc of California 1,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at