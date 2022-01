Banc of California legte Quartalsergebnis vor

Banc of California präsentierte in der am 25.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,950 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 272,50 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Banc of California einen Umsatz von 242,33 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 274,91 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at