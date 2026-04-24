Banc of California legte Quartalsergebnis vor

Banc of California hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent auf 441,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at