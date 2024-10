Banc of California: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banc of California hat am 22.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 257,04 Prozent auf 431,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at