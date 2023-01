Banc of California stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banc of California äußerte sich am 19.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,360 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Banc of California mit einem Umsatz von insgesamt 86,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,89 USD. Im Vorjahr waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Banc of California hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 339,41 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 272,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 338,43 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at