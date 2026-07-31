Banc of California stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banc of California hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Banc of California ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Banc of California im vergangenen Quartal 179,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banc of California 453,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at