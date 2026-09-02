Banca Comerciala Carpatica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banca Comerciala Carpatica hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Banca Comerciala Carpatica 139,0 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,4 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at