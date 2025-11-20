Banca Comerciala Carpatica vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banca Comerciala Carpatica hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Banca Comerciala Carpatica mit einem Umsatz von insgesamt 118,1 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,0 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 12,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at