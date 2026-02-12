Banca Farmafactoring Az nominativa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banca Farmafactoring Az nominativa lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Banca Farmafactoring Az nominativa ein Ergebnis je Aktie von 0,140 EUR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 144,0 Millionen EUR – eine Minderung von 30,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 207,8 Millionen EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,370 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,09 Prozent auf 672,23 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 948,05 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,785 EUR sowie einen Umsatz von 386,90 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at