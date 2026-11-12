Banca Farmafactoring Az nominativa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banca Farmafactoring Az nominativa hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,8 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at