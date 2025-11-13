Banca Farmafactoring Az nominativa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banca Farmafactoring Az nominativa hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banca Farmafactoring Az nominativa 0,150 EUR je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,28 Prozent auf 169,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

