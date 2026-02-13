Banca Generali: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banca Generali hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banca Generali 0,810 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 454,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 476,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,91 EUR gegenüber 3,78 EUR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Banca Generali im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 978,28 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at