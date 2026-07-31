Banca Generali legte Quartalsergebnis vor

Banca Generali präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1122,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,93 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 403,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at