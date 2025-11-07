Banca Generali: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Banca Generali hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,870 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Banca Generali mit einem Umsatz von insgesamt 426,3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at