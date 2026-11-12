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12.11.2026 06:31:28
Banca Generali: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Banca Generali hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Banca Generali hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banca Generali im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 474,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 426,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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