Banca Generali stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banca Generali hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,970 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 279,6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 437,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at