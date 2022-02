Banca Interprovinciale Az portatore e nominativa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Banca Interprovinciale Az portatore e nominativa hat am 11.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,79 Prozent auf 77,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,820 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,435 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 272,75 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 174,90 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,836 EUR und einen Umsatz von 272,75 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

