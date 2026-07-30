Banca Mediolanum Aktie
WKN DE: A2ACT1 / ISIN: IT0004776628
|
30.07.2026 19:06:25
Banca Mediolanum H1 Profit Rises 16%
(RTTNews) - Banca Mediolanum S.p.A. (BMED.MI, BNMDF) on Wednesday reported an increase in first-half profit, driven by strong growth in net interest income, commission income and customer assets.
First-half net income increased 16% to 555.5 million euros from 477.3 million euros a year earlier. Profit before tax rose 19% to 759.8 million euros, while operating margin climbed 20% to 683.8 million euros.
Net commission income increased 10% to 705.7 million euros and net interest income jumped 30% to 478.5 million euros.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banca Mediolanum
|
29.07.26
|Ausblick: Banca Mediolanum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Banca Mediolanum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Banca Mediolanum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)