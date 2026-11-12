12.11.2026 06:31:28

Banca Mediolanum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banca Mediolanum hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 898,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 669,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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