Banca Mediolanum Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banca Mediolanum Un hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Banca Mediolanum Un im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 657,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banca Mediolanum Un 136,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at