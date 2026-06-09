Banca Monte dei Paschi-Aktie: Angebote von Banco BPM und Intesa Sanpaolo werden geprüft - Aktien fester

Die Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) will den unaufgeforderten Fusionsvorschlag der Banco BPM sowie das freiwillige, öffentliche Tausch- und Kaufangebot von Intesa Sanpaolo prüfen.

BMPS erklärte am Montagabend, beide Offerten in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorschriften genau zu analysieren. Um diesen komplexen Prozess zu begleiten, hat sich BMPS Unterstützung geholt: Die Bank wird finanziell von UBS Europe SE und BofA Securities sowie rechtlich von den Kanzleien BonelliErede und White & Case beraten.

Unabhängig von diesen neuen Avancen der Konkurrenz stellte die Bank aber klar, dass alle bereits laufenden Integrationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Übernahme bzw Fusion mit Mediobanca planmäßig und wie zuvor angekündigt fortgesetzt werden.

Monte dei Paschi di Siena ist Gegenstand eines Bieterkampfs. Intesa Sanpaolo hat nach eigenen Angaben vom Montag ein Übernahmeangebot im Wert von 30,66 Milliarden Euro für die Bank in Gang gesetzt, kurz nachdem Banco BPM dieser einen Fusionsvorschlag unterbreitet hatte. Mit den Offerten konkurrieren die italienischen Banken Intesa und BPM darum, die Kontrolle über ihren inländischen Wettbewerber Monte dei Paschi zu erlangen, der als die älteste noch existierende Bank der Welt gilt. Damit setzt sich die Welle der Übernahmeaktivitäten in der italienischen Bankenbranche fort.

Intesa kündigte am Montagmorgen an, den BMPS-Aktionären für jeweils zehn Papiere 16 neue Intesa-Stammaktien anzubieten - entsprechend einem Umtauschverhältnis von eins zu 1,6 und zusätzlich 1 Euro je Aktie in bar. Die Offerte liegt 12,5 Prozent über dem Schlusskurs vom 5. Juni und bewertet Monte dei Paschi insgesamt mit 30,66 Milliarden Euro. Kurz zuvor hatte BPM am Sonntag bekanntgegeben, sie habe Monte dei Paschi Gespräche über eine Fusion unter Gleichen angeboten. Das Ziel ist laut BPM eine Gruppe mit einem kombinierten Marktwert von mehr als 50 Milliarden Euro zu schaffen, einschließlich Synergien.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,41 Prozent höher bei 5,674 Euro. Banco BPM steigt derweil 1,91 Prozent auf 13,575 Euro. Doe BMPS-Aktie klettert 1,48 Prozent auf 10,254 Euro.

DOW JONES