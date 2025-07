Banca Monte dei Paschi will Übernahmeangebot für Mediobanca Mitte Juli starten

SIENA (dpa-AFX) - Die italienische Bank Monte dei Paschi (Monte Paschi SPA (Banca Monte dei Paschi di Siena MPS)) di Siena will ihre feindliche Übernahmeofferte für die Investmentbank Mediobanca Mitte des Monats starten. Die Aufsichtsbehörde habe ihre Erlaubnis dazu gegeben, teilte die Banca Monte dei Paschi am Mittwoch mit. Die Mediobanca-Aktionäre sollen ihre Aktien von 14. Juli bis 8. September andienen können.

Das Geldhaus aus Siena hatte sein Übernahmeangebot im Januar angekündigt. Es will den Zukauf nicht in bar bezahlen, sondern in eigenen, neu auszugebenden Aktien. Für je 10 Mediobanca-Anteile bietet sie 23 neue Monte-dei-Paschi-Aktien. Mediobanca ist an der Börse insgesamt deutlich mehr wert als Monte dei Paschi, die vor wenigen Jahren noch als italienische Krisenbank Schlagzeilen gemacht hatte. Mediobanca hat die Offerte bereits abgelehnt./stw