Banca Popolare di Sondrio Sca rl: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Banca Popolare di Sondrio Sca rl hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Banca Popolare di Sondrio Sca rl 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Banca Popolare di Sondrio Sca rl im vergangenen Quartal 586,9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banca Popolare di Sondrio Sca rl 678,0 Millionen EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,44 EUR. Im Vorjahr waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,45 Milliarden EUR.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,45 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,69 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at