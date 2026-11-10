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10.11.2026 06:31:29
Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split äußerte sich am 07.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde auf 9,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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