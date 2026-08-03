Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split ebenfalls 0,010 EUR je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banca Profilo SPA Az nominativa Reverse Split in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 64,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 29,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at