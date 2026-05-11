Banca Profilo SPAAz: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Banca Profilo SPAAz stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 64,64 Prozent auf 12,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at