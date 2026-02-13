|
13.02.2026 06:31:29
Banca Profilo SPAAz: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Banca Profilo SPAAz hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 64,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Banca Profilo SPAAz hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,00 Prozent zurück. Hier wurden 64,61 Millionen EUR gegenüber 150,25 Millionen EUR im Vorjahr generiert.
