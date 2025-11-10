Banca Profilo SPAAz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banca Profilo SPAAz gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,30 Prozent auf 16,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,6 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at