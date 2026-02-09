Banca Sistema: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banca Sistema veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banca Sistema ein EPS von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,4 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 77,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,530 EUR gegenüber 0,310 EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,85 Prozent auf 302,84 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 291,62 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

