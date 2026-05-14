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14.05.2026 06:31:29
Banca Sistema: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Banca Sistema äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,02 Prozent auf 52,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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