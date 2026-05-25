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25.05.2026 06:31:29
Banca Transilvania präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Banca Transilvania veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,88 RON beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 RON je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,84 Prozent auf 4,64 Milliarden RON. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Milliarden RON erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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