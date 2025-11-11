Banca Transilvania verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banca Transilvania hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 RON erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent zurück. Hier wurden 4,51 Milliarden RON gegenüber 4,69 Milliarden RON im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at