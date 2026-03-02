Banca Transilvania: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Banca Transilvania veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 RON eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 RON je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,60 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Milliarden RON umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,27 RON ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,18 RON je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 17,70 Milliarden RON in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Banca Transilvania einen Umsatz von 16,33 Milliarden RON eingefahren.

Redaktion finanzen.at