Bancfirst: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bancfirst ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bancfirst die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,38 Prozent zurück. Hier wurden 185,0 Millionen USD gegenüber 241,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at